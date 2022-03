Sophie uit Zutphen probeert eigen make-up onder aandacht te brengen op TikTok: ‘Het is heel erg zoeken wat werkt en wat niet’

Brummense verkenner Gerritsen trapt coalitie­pro­ces af: ‘Niet iedereen hoeft vrienden met elkaar te zijn’

Het proces om tot een nieuwe coalitie in Brummen te komen is woensdagmiddag afgetrapt. De zes politieke partijen in Brummen hebben daar in het gemeentehuis verkenner Hans Gerritsen ontmoet. De oud-burgemeester van Haaksbergen gaat de komende tijd de mogelijkheid tot een nieuwe samenwerking bespreken met de partijen.

