Sproeischaamte? Hier niet: ‘Het regenwater is nooit op’

Het is of de duvel ermee speelt. In Zutphen, net voordat we de straat op gaan voor een reportage over de droogte komt de regen met bakken uit de lucht. Aan de ene kant van de straat staat het groen in de voortuin verdorren, maar de Groene Marke, een ecowijk met vijftig woningen aan de rand van de stad is een oase. Fruitbomen, een oerwoud van struiken, zoemende insecten en de druivenplanten kruipen traag over pergola’s. Bewoonster Mirjam van der Starren kan elke dag zonder schuldgevoel haar riante tuin besproeien. ,,Er is regenwater genoeg, dus dat voelt heel goed. Het is een cadeautje, het komt uit de lucht”, zegt ze lachend terwijl het water op de vrouwenmantel en de lavendel klettert.