‘Sprookje op de Berkel’ blijft in leven, Gondelvaart met duizenden lichtjes krijgt toch vervolg

Dit stuk over een eeuwenoude Zutphense moordzaak is opnieuw te zien in de Burgerzaal

Het toneelstuk Schull & Boete is van 18 tot en met 21 augustus opnieuw te zien in de Burgerzaal in Zutphen. De voorstelling heeft begin juli in een reeks voorstellingen al bijna duizend bezoekers getrokken. Wie deze theatervoorstelling over een waargebeurde rechtszaak toen heeft gemist, krijgt dus een nieuwe kans.

29 juli