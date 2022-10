Stadspartij Zutphen-Warnsveld wil met bijeenkomst gesprek over burgerberaad op gang brengen

Zutphen heeft weer geld en gaat dat flink investeren, dit gaan inwoners ervan merken

Van een openbaar toilet in de binnenstad tot het uitdiepen van de industriehaven en van meebetalen aan een buurthuis in De Hoven tot aan financiële steun voor kinderboerderij De Schouw. Zutphen is van plan de komende jaren flink extra geld uit te geven nu er weer een financiële buffer is. ,,We gaan investeren, maar hoeven niets te laten.’’

