Stalker (31) was actief in Teuge en Apeldoorn en mag strafzaak nu in vrijheid afwachten. ‘Ik heb dit hoofdstuk echt afgesloten’

Voorst wil alle zonnepark­plan­nen voor komende vier jaar bevriezen: ‘Geen ruimte voor op het net’

Alle nieuwe initiatieven voor zonneparken worden tijdelijk in de ijskast gezet. Dat wil het gemeentebestuur van Voorst. Reden is de krapte op het elektriciteitsnet, waardoor er geen voor ruimte voor zonneparken is op het stroomnet. Verwacht wordt dat pas in 2027 of 2029 weer ruimte is voor nieuwe zonneparken. ,,Dit besluit is voorbarig”, reageert boer Harry Schutte, die een zonnepark van meerdere hectares wil bouwen in Teuge.