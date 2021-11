Steekpartij blijkt hartverscheurend Zutphens familiedrama: ‘Sorry papa en mama’

De ouders van de man hebben het steekincident overleefd, dat zich eerder dit jaar afspeelde in hun huis in Zutphen. Hun zoon zit sindsdien vast in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Vught. Vanwege zijn mentale gesteldheid is hij niet fysiek maar via een beeldverbinding aanwezig in de rechtszaal, vanuit een grijsgroen kamertje in de gevangenis. Zijn ouders zijn wel in de rechtszaal.