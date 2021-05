Steekpartij in woning in Zutphen: twee gewonden, één arrestatie

Zutphen schuift besluit over omstreden woningen aan rand van de binnenstad voor zich uit

27 april Het is nog allerminst zeker of er appartementen komen op de parkeerplaats aan de rand van de binnenstad van Zutphen, waar voorheen de gasfabriek gevestigd was. De gemeente heeft een besluit voor het terrein aan de Kattenhavestraat voor zich uitgeschoven omdat er te veel onduidelijkheid is over de maximale hoogte van te bouwen woningen.