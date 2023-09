Torenstad Zutphen klinkt weer als een klok: beiaardier krijgt na tien jaar beter contract

Zutphen is weer verzekerd van carillonklanken op zaterdag. Hoewel het carillon in de afgelopen jaren nooit stil heeft gestaan, was de hoorbaarheid van het klokkenspel geen zekerheid. Het door bezuinigingen uitgeklede contract met de beiaardier en de Stichting Vrienden van het Carillon is opgefrist. ,,Bij elke nieuwe wethouder dacht ik wel: ze kunnen er zo de brui aan geven, want er stond weinig op papier.’’