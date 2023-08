'Onbetaal­baar' erfstuk belandt per ongeluk bij de kringloop: 'Huilend mijn verhaal gedaan’

Erika Hazelaar is er kapot van. Een ladekastje, het enige erfstuk dat ze nog van haar vader had, is per ongeluk naar kringloopwinkel Het Goed in Deventer gebracht. Toen ze hier achter kwam, was het al te laat. Het kastje was al verkocht.