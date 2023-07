Stroomkabels Zutphen ondergronds: tennisclub Warnsveld wil ze niet onder de banen hebben

met video Natuurher­stel of verdienmo­del? In deze Gorsselse plas verdwijnen tweedui­zend scheepsla­din­gen vieze slib

's Zomers is het een klein paradijs. Jongeren slaan er hun handdoek uit en nemen een duik, bootjes meren aan. De rest van het jaar is het een stortplaats waar schepen vervuilde bodemslib naartoe brengen. Tegen betaling, want als de plas ondieper wordt gemaakt dan zouden flora en fauna floreren. Wat is er nu echt aan de hand bij het zandgat langs rivier de IJssel bij Gorssel?