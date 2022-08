Techniekfabriek Zutphen opent over jaar de deuren, tot die tijd worden jongeren met lesmodules warm gemaakt

Aantal asielzoe­kers in Zutphense azc stijgt, maar overlast niet, zeggen omwonenden

Het aantal klachten van bewoners in de Zutphense wijk Noordveen over het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee is wederom afgenomen. Ondanks dat er vorig jaar 14 extra incidenten op het terrein waren dan het jaar ervoor, geven omwonenden hun veiligheidsgevoel in de wijk een 7,8.

16 juli