Terwijl hoogspanningskabels verdwijnen, blijft Aniek in Eefde over met mast in tuin: ‘Is het wel gezond?’

Lezing over Joodse Raad in Zutphense boekhandel

In De politiek van het kleinste kwaad - Een geschiedenis van de Joodse Raad voor Amsterdam, 1941-1943 - reconstrueert Bart van der Boom het perspectief van de Joodse Raad, in een poging te begrijpen hoe goede bedoelingen de weg naar de ondergang hebben geplaveid. Op donderdag 28 april staat er een lezing in Zutphen op de rol over de Joodse Raad. Plaats van handeling is Boekhandel Van Someren & Ten Bosch.

14 april