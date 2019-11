Tientallen Ö-chocoladeletters voor Eus na ironische column

Zijn verhaal raakte tientallen chocolatiers uit het hele land zo in het hart, dat zij aan het bakken sloegen. Tot verbazing van de Deventer columnist. Huub Janson vond het zo sneu voor Özcan Akyol, dat hij direct zijn bonbonatelier in Zutphen in dook om een speciale letter voor Eus te maken. ,,Ik las dat stuk en dacht direct: je moet niet naar de Hema. Ik heb alle letters van het alfabet. Die maak ik op bestelling. Maar deze heb ik speciaal voor Eus gemaakt’’, vertelt Janson.

‘Ik voel me ook bezwaard’

Hij heeft er nooit bij stilgestaan, dat letters als de Ö zo bijzonder zijn voor een chocoladeletter. ,,Regelmatig krijg ik aanvragen voor speciale letters. Bijvoorbeeld een tijdje terug. Toen moest ik een letter uit het Syrisch maken. Die was heel raar, een soort J en L aan elkaar.’’



De chocolatier uit Zutphen was niet de enige met het idee om iets voor Özcan Akyol te doen. De Deventer columnist kreeg meerdere Ö-chocoladeletters uit het hele land aangeboden.



,,Het is lief van Huub, maar hij is niet de enige. Ruim dertig bakkers hebben contact opgenomen. Dat is lief van ze, maar ik voel mij ook bezwaard. De column was ironisch bedoeld. En ik heb ook verschillende negatieve reacties gehad. Die waren voorspelbaar. Maar de reacties van de bakkers komen als een verrassing. Dat stel ik op prijs.’’