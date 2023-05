Tijdens avond vol poëzie zorgen stadsdichters gezamenlijk voor ‘happytime’ in Almen

Pop-up exposities brengen kunst naar Zutphena­ren toe. Ontmoe­tings­plek Geweldig! trapt af met Het land van Van Gogh

In ontmoetingsplek en (wijk)restaurant Geweldig! in Zutphen opent woensdag 3 mei de pop-up expositie Het land van Van Gogh. De tijdelijke expositie in wooncomplex St. Elisabeth heeft als doel: kunst brengen naar mensen die zelf niet meer makkelijk naar het museum kunnen.