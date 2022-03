Torengids vindt dode slechtvalk op het dak van de Walburgiskerk in Zutphen: ‘Hartstikke zonde’

Wapen van 1 meter in beslag genomen in Brummen: ‘Eigenaar had niet de juiste papieren’

In de gemeente Brummen is een enorm wapen van ongeveer 1 meter in beslag genomen door de politie. De eigenaar, een inwoner van de gemeente Brummen, had niet de juiste papieren voor het wapen. De politie doet onderzoek naar het geweer.

23 februari