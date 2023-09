Torenstad Zutphen klinkt weer als een klok: beiaardier krijgt na tien jaar beter contract

Bomen in Twelloos bos beklad met hakenkrui­zen: ‘Behoorlij­ke overlastlo­ca­tie’

Meerdere bomen in een bos in Twello zijn de afgelopen week beklad met hakenkruizen en andere teksten. Volgens de politie gaat het mogelijk om jongeren die vaker voor overlast zorgen op de locatie. Een van de teksten op de bomen gaat over het naastgelegen Zone.College. ,,Of het leerlingen van ons zijn? Geen idee.”