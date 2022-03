Twee afdelingen Zutphense gevangenis dicht vanwege dertien besmette gedetineerden: ‘Noodzakelijke stap’

updateHet coronavirus houdt 76 Zutphense gedetineerden het grootste deel van de dag in hun cel. Omdat dertien medegedetineerden positief zijn getest, zijn twee van de vijf afdelingen binnen de PI Achterhoek in quarantaine gegaan.

Dit betekent dat het reguliere dagprogramma op deze twee afdelingen sinds donderdagmiddag stil ligt. Luchten voor gedetineerden blijft in aangepaste vorm mogelijk, net als douchen. Gedetineerden worden bovendien in de gelegenheid gesteld om te bellen met hun thuisfront. Op de andere drie afdelingen zijn geen besmettingen en kan het reguliere programma doorgaan.

Test geweigerd

Uit voorzorg zijn alle 192 gedetineerden in de hele inrichting getest. De dertien gedetineerden die positief getest zijn, hebben geen tot milde klachten. Vier gedetineerden hebben een coronatest geweigerd. Zij worden op dezelfde manier behandeld als de besmette gedetineerden. Onder personeel is ook sprake van besmettingen. Deze medewerkers blijven thuis.

De gedwongen quarantaine is volgens vestigingsdirecteur Danny Vette van PI Achterhoek een forse en vervelende maatregel voor de gedetineerden. ,,Zeker nu de samenleving steeds meer aan het versoepelen is. Maar het is wel een noodzakelijke stap om de kans op verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.”

Brief van de minister

Opmerkelijk is dat minister Weerwind van Justitie en Veiligheid onlangs het quarantainebeleid voor gevangenissen heeft versoepeld. Negatief geteste contacten hoeven niet langer in quarantaine, maar moeten wel vijf dagen een medisch mondmasker dragen, staat in een brief die de minister op 28 februari schreef naar de Tweede Kamer.

In Zutphen zijn ze ‘uiteraard’ bekend met de brief, zegt woordvoerder René Hut van de Dienst Justitiële Instellingen (DJI). Toch is daar bewust van afgeweken. ,,De vestigingsdirecteur heeft altijd de mogelijkheid om, wanneer dit nodig is, besluiten te nemen in het belang van de gezondheid van gedetineerden en personeel. Dat is in dit geval ook gebeurd.’’

Nieuwe test

,,Om de kans op verdere verspreiding van het het virus zo klein mogelijk te maken, zijn de gedetineerden op twee afdelingen toch in quarantaine in hun eigen cel geplaatst’’, zegt Hut. ,,Hopelijk is dit van korte duur.” De 76 gedetineerden op de twee getroffen afdelingen ondergaan zondag en dinsdag opnieuw een test. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan wordt de quarantaine te beëindigd.

De PI Achterhoek had in januari en april 2021 ook te maken met uitbraken onder de gedetineerden.