Twee mannen naar ioleercel na vecht- en steekpartij in gevangenis Zutphen

Festivalvi­be op Camping Hanzehof: ‘Zo is er toch nog wat te doen in Zutphen’

16 augustus Camping Hanzehof is geopend. Theater Hanzehof in Zutphen benut de hele maand augustus bijna al zijn vierkante meters, zowel binnen als buiten, voor concerten, (kinder)theater, een hapje of drankje op het terras, een rondje in de zweefmolen of een potje tafeltennis. ,,We doen het voor Zutphen”, aldus een trotse directeur.