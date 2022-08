Twee ongelukken binnen 100 meter, maar jonge verdachte stopt niet: ‘Je moeder is de verstandigste’

MET VIDEO Gloednieuw botenhuis ligt in Zutphen werkeloos in drooggeval­len haven, maar hulp uit Deventer verzacht de pijn

Laagwater zou roeivereniging Isala uit Zutphen niet meer hinderen, was de gedachte toen vorig jaar een gloednieuw botenhuis met aanlegvlot in gebruik werd genomen. De eerstvolgende zomer blijkt de realiteit weerbarstiger. Het botenhuis ligt sinds een paar weken droog en roeien vanuit de thuisbasis is onmogelijk. Gelukkig is er hulp uit Deventer. ,,Dat is naoberschap.’’

28 augustus