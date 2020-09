Twee parachutisten storten neer op vliegveld Teuge: ‘Ik sta er niet meer raar van te kijken’

Sluitstuk van grote nieuwbouw­wijk in Zutphen nadert: ‘Andere doelgroep dan senioren uit hogere segment’

26 augustus Een buurt met 77 eengezinswoningen met een prijs vanaf zo’n 340.000 euro. Het wordt de laatste klapper van bouwbedrijf Heijmans in de Zutphense nieuwbouwwijk Noorderhaven. Over een jaar gaat de schop voor het nieuwbouwproject de grond in, waardoor de voltooiing van de nieuwbouwwijk met zo’n 1100 woningen nadert. ‘Dit wordt het sluitstuk.’