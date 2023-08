Ontmoe­tings­plek voor eenzame inwoners wordt zorgloca­tie voor dementeren­de ouderen in Brummen

Ruim een jaar geleden ontmoetten eenzame mensen elkaar er nog elke dag voor een kopje koffie of een spelletje. Binnenkort biedt het een thuis aan 22 ouderen met dementie. Daarmee is een lange, bewogen periode omtrent het pand aan de Meidoornlaan in Brummen definitief afgesloten.