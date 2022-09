Undercoveractie slaagt: vuurwerkverkopers uit Zutphen en Twello moeten de cel in

Haast geboden met forse woningbouw­plan­nen in Lochem: ‘Ga als de sodemieter aan de slag met de plannen’

De bouw van meer woningen in Harfsen, Laren en Lochem is weer een stap dichterbij. Dinsdagavond zijn de woningbouwplannen door de gemeente Lochem onder grote belangstelling gepresenteerd aan de gemeenteraad, waarbij meermaals is benadrukt dat haast geboden is.

6 september