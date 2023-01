Van der Wal, Comvalius en Zandstra genomineerd voor Vrouw in de Media Award Gelderland

Christianne van der Wal, minister voor natuur en stikstof, was overal in het nieuws rondom het stikstofdebat. Lucelle Comvalius strijdt voor diversiteit, inclusie, een positiever imago voor VMBO en MBO en tegen ongelijkheid binnen het onderwijs. Daarnaast maakt ze pesten op de werkvloer bespreekbaar. Marenne Zandstra, conservator archeologie Valkhof Museum, is deskundig op het gebied van Romeinen en Bataven en trad onder anderen op als deskundige in aflevering 2 van Het Verhaal van Nederland.

Experts aanmoedigen

De Vrouw in de Media Awards worden jaarlijks georganiseerd door sprekersbureau ZijSpreekt en expertdatabase Vaker in de Media (VIDM). Zij willen met de awards vrouwelijke experts aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn. Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd op de radio, televisie, in kranten en in digitaal nieuws. In 2019 lag het percentage vrouwen dat als expert aan het woord kwam op 28,3 procent, in 2021 op 26,7 procent. Tot en met zaterdag 14 januari kan er op de genomineerden gestemd worden via vrouwindemedia.nl. Op 17 januari wordt de winnares bekend. Zij doet vervolgens mee aan de landelijke Vrouw in de Media Award 2022, samen met de winnaressen uit de andere provincies.