Van rapper Pjotr’s manager naar eigen vintage kledingwinkel in Zutphen, Andu (23) doet het

Hondje doodgebe­ten in Zutphen door pitbull: eigenaar doet aangifte

Een hondje is vorige week woensdag in Zutphen aangevallen door een pitbull en daarbij zo hard gebeten, dat het baasje deze later moest laten inslapen. De eigenaar van het doodgebeten hondje heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de pitbull-eigenaar.

2 juli