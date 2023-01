Van verdedigingswerk naar museum: in deze toren wordt straks geschiedenis van Zutphen verteld

Willemien uit Zutphen ziet in ‘gevonomie’ dé oplossing: ‘Samen kom je deze dure tijden beter door’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Willemien Erbrink (54) zweert bij het fenomeen gevonomie, een principe gebaseerd op geven wat je over hebt en krijgen wat je nodig acht.

7 januari