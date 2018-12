Vastgelopen vrachtschip stremt de IJssel voor scheepvaart

Zutphense stadsaak ligt weer onder­gronds

18 december De vondst eind 2014 was volgens kenners bijzonder, want het ging om het eerste goed gedocumenteerde scheepswrak in Oost-Nederland dat werd aangetroffen. Vier jaar later is de Zutphense stadsaak weer onder zand verdwenen. Met veel zorg is het vaartuig dinsdag ingegraven in de voorlopig laatste rustplaats, in het een gebied dat het Ettegerpark moet gaan heten, naar voormalig Zutphens stadsarchitect F.H. van Etteger.