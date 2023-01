Veiligheidsincident in gevangenis Zutphen: advocaten en bezoek even niet welkom

Over wat er precies aan de hand was, kan een woordvoerder van de DJI op dit moment nog geen mededelingen doen. Wel is er na het incident actie ondernomen en was halverwege de middag de situatie weer opgelost. Tot die tijd konden advocaten en relaties van gedetineerden geen bezoek brengen.

Schreeuwen

Strafrechtadvocaat Aram Sprey was vanochtend om 09.00 uur bij de PI in Zutphen om een van zijn cliënten te bezoeken, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de wachtruimte bij de ingang. Volgens hem had een van de gedetineerden een ruit van zijn cel kapotgeslagen. ,,Hij stond voor de gebroken ruit te schreeuwen. Hij was duidelijk agressief en niet voor rede vatbaar.”

Quote Dit had ik nog niet eerder meegemaakt Aram Sprey

Vanwege het incident mochten Sprey en andere bezoekers de gevangenis tijdelijk niet uit. ,,Het gebeurt weleens vaker dat er even geen interne bewegingen mogen zijn omdat iemand agressief is en dat je dus lang moet wachten voor je naar binnen mag. Maar dit had ik nog niet eerder meegemaakt.”

Speciale weg

Uiteindelijk kregen de bezoekers volgens Sprey toestemming om via een speciale zijingang de gevangenis te verlaten. ,,Toen ik wegging was de situatie nog niet onder controle, want toen stond dezelfde persoon nog steeds voor hetzelfde raam te schreeuwen als anderhalf uur eerder.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.