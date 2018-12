Verdachte van prostitueren drie tienermeiden blijft vastzitten

Kentering bij IJsselslag, maar voorlopig nog tekorten

4 december Onder het eind vorig jaar aangestelde interim-bestuur is zwembad De IJsselslag in Zutphen in rustiger vaarwater beland en komt de organisatie steeds meer op orde. Dat was één van de belangrijkste boodschappen die wethouder Laura Werger maandagavond had voor het Zutphense raadsforum. Ook de verhouding tussen het zwembadbestuur en hoofdhuurder De IJsselmeeuwen lijkt te zijn verbeterd.