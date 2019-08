Verdachten vrijgesproken van roof politiewapens en munitie uit depot Zutphen

De rechter acht niet bewezen dat de twee vorig jaar juli waren betrokken bij de diefstal van wapens, munitie, handboeien en busjes pepperspray uit het depot van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) in Zutphen. Er was namelijk geen technisch bewijs zoals vingerafdrukken voorhanden en ook het dna op één van de teruggevonden wapens leidde niet naar het tweetal. Daarnaast ontbraken camerabeelden.

Hoofdverdachte R. is wel veroordeeld voor het bezit van kogels en pepperspray eind augustus in de bungalow van zijn moeder in Otterlo. De rechtbank is van mening dat R. moest weten dat deze spullen gestolen waren. R. zat al sinds september vast, waardoor hij onmiddellijk op vrije voeten komt.

Eis OM

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vijf jaar cel tegen hoofdverdachte Jereno R. (31) uit Ede vanwege betrokkenheid bij de opzienbarende wapenroof uit een depot van justitie in Zutphen. R. werd verdacht van de inbraak en handel van wapens en munitie.

De andere verdachte, Jasper K. (26) uit Harskamp, hoorde 4,5 jaar celstraf tegen zich eisen. Hij is vorig jaar al op vrije voeten gesteld. De officier van justitie noemde het het politie-onderzoek ‘Zoutelande’ twee weken geleden in de rechtszaal al ‘onbevredigend’. ,,Het is maar de vraag of iedereen die terecht moet staan nu terecht staat”, zei hij in de rechtbank.

De officier van justitie schetste ook het beeld van een rommeltje binnen het justitiedepot in Zutphen. Beveiligingscodes van het complex ‘slingerden rond’ waardoor niet meer was na te gaan waar het lek zat. Uiteindelijk konden criminelen urenlang ongestoord hun gang gaan, omdat zij de beschikking hadden over de code van het alarmsysteem.

Roof