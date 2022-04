Verkeersruzie op N348 loopt uit de hand: man gestoken, verdachte gepakt

Zutphen neemt wijkcentra in de gemeente onder de loep: 'Gerichte keuzes maken waar op in te zetten’

Wijkcentra in de gemeente Zutphen moeten verder doorontwikkelen. De gemeente heeft een eerste stap genomen door in kaart te brengen wat er aan wijkcentra in Zutphen is en hoe ze stuk voor stuk werken. Te lang was dat niet duidelijk, volgens wethouder Mathijs te Broeke. ,,Het zijn ontzettend belangrijke plekken.’’

12 april