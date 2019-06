Verwarde man bijt kind in schouder in speeltuin Zutphen

De bso heeft aangifte gedaan bij de politie. De politie tast in het duister over wie de man is.



Het bijtincident vond plaats in de speeltuin in het Berkelpark. De jongen, zelf afkomstig uit Zutphen, speelde met kinderen van BSO Bolderburen. Het voorval heeft veel indruk gemaakt bij andere kinderen en ouders die ook in de speeltuin waren.



,,Ik laat mijn kinderen er voorlopig niet meer alleen spelen’’, bekent Saràh Westerink. De Zutphense was maandagmiddag met twee kinderen van 6 en 8 jaar en haar zeven maanden oude baby in de natuurspeeltuin toen enkele kinderen van BSO Bolderburen Zutphen kwamen aanrennen en aan leiders van de bso naast haar vertelden dat de jongen in zijn schouder was gebeten.