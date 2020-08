Vier branden in twintig minuten in Zutphen, politie zoekt brandstichter

Als eerst ging er een motor in vlammen op aan de Lulofsstraat, dat gebeurde tegen 05.50 uur. Niet veel later stond een vuilnisbak in dezelfde straat in brand. Daarna kon de brandweer in de Lulofsstraat aan de slag bij een schuurtje, waarbij de brand oversloeg naar een andere schuur en een boom. Vervolgens stond er verderop in de straat ook nog een fiets in brand.