Vincent Peppelenbosch ontvangt Meander bij afscheid van Dat Bolwerck in Zutphen

Geschiede­nis­les met een verrassen­de twist: kaarten voor muziekthea­ter over rampjaar 1572 in Zutphen te koop

De kaartverkoop voor Zutphen 1572: Ramp & Veerkracht is gestart. In dit muziektheater herdenkt Zutphen op ludieke wijze dat de stad in 1572 gebukt ging onder belegeringen en oorlog, en daarnaast het ontstaan van de Staat der Nederlanden. De voorstelling vol met geschiedenis, muziek, zang, dans en theater wordt van 20 tot en met 30 oktober gespeeld in de Walburgiskerk.

23 september