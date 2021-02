Vluchtpoging internationaal gezochte Zutphenaar (31) mislukt: nu heeft hij heel wat uit te leggen

Zutphen onderzoekt haalbaar­heid voor nieuwe windmolens en zonnepar­ken in drie gebieden

22 januari Een zonnepark in de natuurlijke omgeving van De Overmarsch in De Hoven en windmolens bij de Lochemseweg en de Leestensebroek. De gemeente Zutphen onderzoekt onder meer met omwonenden de komende maanden of en op welke manier het mogelijk is. ,,Medewerking van inwoners is nodig om tot realisatie over te kunnen gaan.’’