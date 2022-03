Voormalig raadslid GroenLinks moet in Zutphen tot nieuwe coalitie komen: ‘Bekend gezicht’

Lochem gaat lobbyen voor terugkeer van buslijn 56

Lochem gaat lobbyen voor een terugkeer van buslijn 56, de vorig jaar opgeheven rechtstreekse busverbinding tussen Borculo en Deventer. De gemeente gaat in gesprek met vervoerder Arriva en de provincie Gelderland, in de hoop dat de buslijn weer wordt opgenomen in een nieuwe dienstregeling.

8 maart