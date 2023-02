Voorster burgemeester Jorritsma wist boze boeren tot rust te brengen in tijden van chaos: ‘Ben geen sheriff’

Toestand van vermiste Zutphense Sal in aardbe­vings­ge­bied nog onzeker: ‘Ze horen tikken en krassen’

De Zutphense man die nog vermist wordt in het aardbevingsgebied in Turkije, Sal Köse, is mogelijk nog in leven. Vanuit het pand waar hij zit wordt getik gehoord. Er waren na dagen nu ook officiële reddingswerkers aan het zoeken. Maar de familie hoort van omstanders ter plekke dat die reddingswerkers toch zijn gestopt met zoeken. Via sociale media doen ze een noodkreet uit.

9 februari