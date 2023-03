‘Vooruitbrenger’ Ingrid Rebel neemt afscheid van Het Dagelijks Bestaan, maar is nog niet klaar

Apeldoor­ner (23) krijgt zwaardere straf voor verkrach­ting met geweld: ‘Ik riep nee, maar hij luisterde niet’

Geen gevangenisstraf van 1,5 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Maar juist 2,5 jaar de cel in en 5000 euro betalen aan het slachtoffer. Dat is de straf voor Apeldoorner C. van K. (23). Hij is veroordeeld voor verkrachting met geweld van een kwetsbare plaatsgenote.