Vrijdag acties in het leerlingen- en zorgvervoer: ‘Willen een leefbaar inkomen’

Esther Berghuis (64) kon niet meer terecht bij de voedsel­bank, maar vond verlossing bij de kerk

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk – lees voordelig – boodschappen doen? Esther Berghuis (64) uit Zutphen zag de hulp van de voedselbank ophouden, maar vond verlossing bij de Evangelische Gemeente Zutphen (EGZ).

28 oktober