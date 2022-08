Walburgensis brak nek tegen Zutphense kerk, maar heeft nu prominente plek in de kerk: ‘Verhaal blijven vertellen’

Noodkreet uit Zutphense wijken na overlast: ‘Gemeente, geef ons een bosmaaier!’

Rollator- en scootmobielgebruikers raken er op paden verstrikt in struiken en onkruid. En het ongedierte neemt er hand over hand toe. Het is Zutphenaar Jan Bennink een doorn in het oog dat de bosgedeeltes van zijn buurt - Stokebrand in de Zuidwijken - slechts sporadisch worden gemaaid door de gemeente.

13 juli