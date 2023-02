We moeten die belhamels niet zo verwennen, naar buiten met ze!

Slachtof­fers aardbeving actief bij AZC: Zutphense club rouwt en komt in actie

De dramatische gebeurtenissen in Turkije hebben een heftige weerslag op voetbalclub AZC in Zutphen. Zutphenaar Yilmaz Köse kwam bij de aardbeving om; hij was zeer actief bij de club. Een ander lid van de familie, Sal Köse, speelde eerder ook bij AZC. Hij wordt nog vermist in het aardbevingsgebied. De Zutphense club is in rouw, maar komt tegelijkertijd ook in actie.

9 februari