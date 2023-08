Wederom stevent Zutphen af op miljoenenoverschot: ‘Teveel bezuinigd? Nee hoor’

met video Man (51) knalt onder invloed met 180 km/u achterop auto op A1 bij Klarenbeek en moet nu maanden de cel in

Met een vaart van zo’n 180 kilometer per uur knalde de 51-jarige W.H. uit Wilp op de A1 bij Klarenbeek achterop een personenauto, die als gevolg daarvan tegen de vangrail kwam en over de kop sloeg. De rechtbank in Zutphen veroordeelt hem tot zeven maanden gevangenisstraf en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van twee jaar wegens roekeloos rijgedrag.