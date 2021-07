Wéér aanvaring met Oude IJsselbrug in Zutphen: nu verliest binnenvaartschip stuurhut én auto

Kunstwerk IJsselbiën­na­le in Zutphen opnieuw vernield: 'Mis­schien moeten we het kunstwerk verplaat­sen’

12 juli Een kunstwerk in Zutphen dat deel uitmaakt van de IJsselbiënnale, een internationale kunstroute langs rivier de IJssel, is voor de tweede keer in korte tijd schade toegebracht. Het gaat om het kunstwerk Once upon a time, gemaakt door Marielin Simons uit Haarlem. ,,Ik begin inmiddels bijna een soort patroon te zien.”