Weg naar Voorst in Zutphense wijk De Hoven gaat flink op de schop en krijgt karakter van ‘dorpsstraat’

Met ‘supersoni­sche’ vlaggen­mast in kerk moet vlag in Zutphen wél weer uit kunnen bij Koningsdag en dodenher­den­king

Een lege vlaggenmast in de toren van de Walburgiskerk tijdens Koningsdag, dodenherdenking of Bevrijdingsdag. Het leidt vaak tot onbegrip onder Zutphense inwoners. De oorzaak? De aanwezigheid van broedende slechtvalken pal naast de vlaggenmast. Een nieuwe uitschuifbare mast moet daar verandering in brengen.

29 maart