Werkstraf voor doodsbedreiging Rutte: ‘Ik heb spijt en zou het liefst een gebakje met hem gaan eten’

Marjon (46) uit Zutphen werd acht jaar lang door haar ex mishandeld, twee vriendin­nen bleken haar redding

13 december Even aankloppen bij de buurvrouw voor een gesprek en de mishandeling houdt op. De campagne van de Rijksoverheid om huiselijk geweld tegen te gaan, steekt Marjon (46). Acht jaar lang werd de Zutphense mishandeld door haar inmiddels ex-man, vertelt ze zestien jaar na het einde van die zware tijd. Met haar verhaal wil ze andere vrouwen helpen dezelfde stap te nemen als zij. ,,Ik wil het idee weghalen dat het zo makkelijk is. Even aankloppen en klaar, zo werkt het niet.’’