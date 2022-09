Wethouder levert zelf bosmaaier af, Zutphense buurt gered: ‘Kunnen het nu beter schoon en veilig houden’



Zutphenaar Jan Bennink slaakte half juli een noodkreet. Hij wilde dolgraag een bosmaaier van de gemeente om zijn buurt - Stokebrand in de Zuidwijken - toonbaar, leefbaar en veilig te houden. Benninks verzoek was niet aan dovemansoren gericht: de bosmaaier is inmiddels geschonken en afgeleverd door de gemeente.