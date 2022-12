Winterwandeling door Zutphen in het donker

Barok Ensemble speelt dit weekend histori­sche muziek in thuisstad Zutphen en Apeldoorn

De Elisabeth Kapel in Zutphen en de Lutherse Kerk in Apeldoorn staan op respectievelijk 26 en 27 november in het teken van barokmuziek. Het Zutphens Barok Ensemble geeft aankomend weekend namelijk een concert in beide plaatsen.

22 november