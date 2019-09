Woningovervallers schoten slachtoffer in de rug: 9 jaar cel geëist tegen duo

Video Zutphense idealist maakt uiterwaar­den schoon, wie helpt hem vandaag?

21 september Met zijn rijzige gestalte en opvallende outfit - oranje hesje en donkere hoed - is hij niet te missen bij het uitkijkplatform aan de Kanonsdijk in De Hoven. Henk Koskamp (58) draagt ook nog eens een witte vlag. ,,Die staat symbool voor mijn overgave aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties”, zegt Koskamp. Vandaag gaat hij in de uiterwaarden troep opruimen in het kader van World Cleanup Day en hij hoopt op hulp.