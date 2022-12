Woontorens aan de IJssel veranderen Zutphense skyline, fraai of lelijk? ‘Een stenen puist’

Vluchtelin­gen prikken vorkje mee op kerstavond: Zutphense stichting zoekt gastgezin­nen

Buddy to Buddy Zutphen wil op kerstavond opnieuw een Eat & Meet houden voor vluchtelingen. De stichting zoekt gastgezinnen die hun huis willen openstellen voor een alleenstaande, een gezin of een paar vluchtelingen die alleen in Nederland zijn, zodat zij kunnen deelnemen aan een echt kerstdiner.

