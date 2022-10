Wordt de Bohemian Rhapsody van de klassieke muziek eindelijk onttroond? Zutphense Melinda doet een poging

Gastrobar ’t Kromhout in Brummen definitief gered met nieuwe uitbater: ‘Zo’n mooie locatie’

De toekomst was een tijd lang ongewis, maar het voortbestaan van café-restaurant ’t Kromhout in Brummen is nu zo goed als veiliggesteld. Brummense ondernemer Wouter Westdijk, bekend als eigenaar van restaurant De Reuvershoeve in zijn woonplaats, gaat vanaf het nieuwe jaar de horecagelegenheid exploiteren.

