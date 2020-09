Zeker 1000 mensen moesten onterecht Wmo-bijdrage betalen: ‘Overheid maakt fout en burger mag het weer opknappen’

De Zutphenaar Harry Gelderman is onaangenaam verrast als eind augustus een brief van het CAK, de nationale organisatie die bijdragen en premies int namens gemeenten en zorgaanbieders, op de deurmat ploft. Het blijkt een rekening. Of hij zo snel mogelijk een eigen bijdrage wil betalen voor een maatschappelijke ondersteuning die zijn vrouw jaren geleden heeft ontvangen? En of het ook met terugwerkende kracht kan, want deze nieuwe regeling geldt al sinds januari.